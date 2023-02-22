В отелях Сочи почти закончились места на февральские праздники

«По данным туроператоров, санаторно-курортный отдых не менее популярен, чем горнолыжные курорты. В среднем загрузка всех средств размещения в городе на 23-26 февраля составит порядка 72 процентов с единовременным пребыванием более 90 тысяч человек», — добавили в пресс-службе.