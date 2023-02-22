«Уральские авиалинии» не видят проблемы в отмене рейсов из Лаоса

Авиакомпания «Уральские авиалинии», в отличие от туристов, очевидно, не считает проблемой снятие полетной программы по маршруту Владивосток – Вьентьян – Владивосток. Перевозчик отмечает, что россияне, которые находятся в Лаосе, при желании без проблем могут вылететь обратно двумя рейсами «Уральских авиалиний», назначенными на 25 февраля и 4 марта, либо оформить возврат.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Однако туристы возмущены, что об изменении планов их предупредили всего за несколько дней. Из-за этого приходится сокращать отпуск или продлевать аренду жилья либо бронировать перелет другими маршрутами. А последний вариант – не самый дешевый. Например, на 5 марта можно добраться рейсами нескольких авиакомпаний через Китай, но для пересадки в КНР потребуется виза. Перелет стоит около 65 тыс. руб., а дорога займет более двух суток. Самый короткий маршрут возвращения в этот день из Лаоса во Владивосток – через Бангкок и Хабаровск. За кресла на борту Thai Airways и «Аэрофлота» нужно будет отдать 120 тыс. руб., но зато по времени выйдет экономичнее – 17 часов. При этом за несостоявшийся перелет «Уральскими», по словам некоторых туристов, им могут вернуть лишь 3–5 тыс. руб. Именно столько стоил обратный перелет до Владивостока из Вьентьяна. Такой поворот событий людей не устраивает, и они надеются получить хоть какую-то компенсацию.

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TourDom.ru уточнил у юриста, на что могут рассчитывать туристы, которые купили билеты, но улететь не смогут из-за переноса и отмены рейсов. «Между пассажиром и авиакомпанией заключен договор воздушной перевозки, предметом которого является только перелет по маршруту. Иные услуги не включены в предмет договора. Соответственно, на текущем этапе в любом случае туристы должны самостоятельно решать вопрос с продлением проживания либо приобретением новых билетов, сохранив документальные подтверждения своих затрат», – говорит юрист сети турагентств «Розовый слон» Мария Чапиковская.

Она отмечает, что по возвращении можно формировать претензию в адрес перевозчика с требованием компенсации убытков (для споров с авиакомпанией это обязательно) и при отсутствии выплаты от компании в течение 30 дней уже обращаться в суд. По словам Марии, практика в подобных делах разная: «Чаще всего суд принимает решение об удовлетворении требований истца или отказе в их удовлетворении в зависимости от причин, по которым авиакомпания отменила рейсы. Если перевозчик докажет, что отмены рейсов требовали условия безопасности или решения государственных органов, то во взыскании убытков, вероятнее всего, будет отказано (п. 76 Приказа Минтранса России от 28.06.2007 года № 82)». Во всех остальных случаях у пассажира есть шансы.

Что касается тех, кто не купил билеты у «Уральских авиалиний», а только планировал полететь их рейсами до Владивостока, то им надеяться не на что.

По словам специалистов, туристам удалось бы избежать проблем, если бы они не самостоятельно покупали билеты, а бронировали тур. «Всё, что им было надо, – это купить путевки в турагентстве, тогда бы турагент все решил, не взяв с туриста ни рубля», – написал в комментариях в телеграм-канале «Крыша ТурДома» руководитель сети «Розовый слон» Алексан Мкртчян.