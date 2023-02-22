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1 час назад

Спрос на авиабилеты из России в Китай вырос за неделю на 70 процентов

Парламентская газета

Спрос на авиабилеты из России в Китай вырос за семь дней на 70 процентов после открытия границ в связи с улучшением эпидемической обстановки. Об этом информирует Infox, основываясь на данных сервиса по поиску билетов.

Спрос на авиабилеты из России в Китай вырос за неделю на 70 процентов
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Ранее сообщалось, что Москва и Пекин возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, приостановленное из-за пандемии COVID-19, о чем писал РБК, со ссылкой на источники в МИД России и Минэкономразвития.

В настоящее время в Китай летают прямые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска. Исходя из данных метапоискового сервиса, в феврале и марте билеты в Шанхай будут стоить от 23 тысяч рублей, в Чэнду — от 24,7 тысячи, в Пекин — от 28,7 тысячи.

Как писала «Парламентская газета», по информации издания China Daily, граждане КНР также ожидали открытия границ, чтобы отправиться в туристическую поездку. Об этом свидетельствует активность людей в Интернете после объявления властями о планах отменить противоковидный режим. Количество запросов относительно экскурсионных направлений в поисковых системах 27 декабря 2022 года за полчаса выросло в три раза в сравнении с прошлым годом.

По версии издания, в первую очередь китайские туристы могут возобновить поездки в Таиланд, Сингапур или другие курортные направления.

Новости путешествий,МИД России,Минэкономразвития,
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