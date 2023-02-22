Огромные очереди на курорте "Архыз" возмутили россиян: видео

Огромная очередь из туристов образовалась на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесской Республике и возмутила россиян. Соответствующий ролик появился в социальных сетях.

На кадрах можно увидеть, как десятки лыжников и сноубордистов ждут своей очереди, чтобы сесть на подъемник.

"Коротко о ситуации в Архызе 22 февраля", — подписали публикацию администраторы аккаунта в соцсетях.

Многих пользователей возмутила подобная ситуцация и они оставили комментарии об этом:

"В добрый путь! Главное — к вечеру попасть на покатушки", "Совсем недавно людей было мало", "Мученики".