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9 минут назад

Огромные очереди на курорте "Архыз" возмутили россиян: видео

Мария Иглина

Огромная очередь из туристов образовалась на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесской Республике и возмутила россиян. Соответствующий ролик появился в социальных сетях.

На кадрах можно увидеть, как десятки лыжников и сноубордистов ждут своей очереди, чтобы сесть на подъемник.

"Коротко о ситуации в Архызе 22 февраля", — подписали публикацию администраторы аккаунта в соцсетях.

Российских туристов назвали "лакомым пирогом"

Многих пользователей возмутила подобная ситуцация и они оставили комментарии об этом:

"В добрый путь! Главное — к вечеру попасть на покатушки", "Совсем недавно людей было мало", "Мученики".

Ранее десятки россиян остались в Лаосе по вине авиаперевозчика.

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