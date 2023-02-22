На горнолыжном курорте знаменитостей Аспен украли фальшивую овцу

Из ресторана Snow Lodge в Аспене была похищена скульптура овцы в натуральную величину. Об этом пишет Page Six. Одна из фирменных для заведения скульптур овец, которых всего четыре, была похищена в выходные мужчиной. Ему каким-то образом удалось уйти незамеченным с овцой в натуральную величину. После скульптура "стала появляться по всему городу". На одной из фотографий, попавших в распоряжение Page Six, запечатлен неизвестный мужчина, который прогуливается по заснеженному Аспену, неся в руках украденную овцу. Владелица Snow Lodge Джейма Кардосо сказала: "Я постоянно получала сообщения с текстом "Мы видели человека, несущего вашу овцу". Полиции в итоге удалось отыскать пропавшую овцу. Кардосо заявила: "Мне пришлось предоставить квитанцию, чтобы доказать право собственности. Мы надеемся, что скоро [овца] будет освобождена [из-под стражи] и вернется домой вместе с остальным стадом". Snow Lodge - одно из самых популярных мест на дорогостоящем курорте Аспен, который любят посещать звезды. Например, неделю назад здесь были замечены Джерард Батлер, Лэнс Армстронг, Дрю Таггарт из группы Chainsmokers и основатель Airbnb Джо Геббиа. Ранее "Газета.Ru" сообщила, что дом на горнолыжном курорте в США продается за рекордные $100 млн.