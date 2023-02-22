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41 минуту назад

Названо условие снижения стоимости авиабилетов в Турцию

Lenta.ru

Ассоциация туроператоров России (АТОР) назвала условие снижения стоимости авиабилетов в Турцию. Для этого властям необходимо расширить квоты между Россией и Турцией на перелеты, сообщается на сайте организации.

Названо условие снижения стоимости авиабилетов в Турцию
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам экспертов, на данный момент объем международной авиаперевозки, запланированной на весну и лето, никак нельзя назвать достаточным для удовлетворения высокого спроса. «Но есть надежда, что ближе к высокому сезону полетные программы, в том числе, зарубежных авиаперевозчиков, будут дополнены, а квоты на новые дополнительные частоты между Россией и Турцией — согласованы», — отметили они.

При этом специалисты подчеркнули, что в том виде, в каком полетная программа существует на данный момент, заявленных мощностей хватит только на то, чтобы удовлетворить три четверти потенциального спроса на турецких направлениях. Что, в свою очередь, может привести к дальнейшему увеличению стоимости билетов.

Ранее в феврале директор Единой геофизической службы РАН Юрий Виноградов заявил, что российские туристы могут без опасений ехать в Турцию после землетрясения. По его словам, с 1999 года властями страны установлены жесткие правила к туристическим зданиям и гостиницам с точки зрения сейсмостойкости.

Новости путешествий,Юрий Виноградов,Ассоциация туроператоров России,РАН,
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