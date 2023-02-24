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3 часа назад

От отдыха за рубежом весной 2023 года отказались более 80% жителей России

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Наиболее популярными направлениями для отдыха этой весной стали Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Калининград и Казань.

Стало известно, сколько россиян отказались от отдыха за рубежом
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Более 80% российских туристов, принявших участие в опросе, намерены провести весенний отпуск внутри страны, передает RT со ссылкой на исследование сервиса путешествий Туту.ру.

Сообщается, что наиболее популярными направлениями для отдыха весной стали Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Калининград и Казань. При этом стоимость размещения в отелях за последний год стала ниже, а вот цена авиабилетов на рейсы внутри страны в среднем выросли на 6–7%.

Специалисты сервиса отметили, что порядка 82,4% забронированных авиабилетов, с датой отправления в период с марта по май, приходится на внутренние направления.

В Москву забронировано около 21,6% авиабилетов, в Сочи примерно 13%, в Санкт-Петербург — 12,5%. Помимо этого, эксперты отмечают рост популярности на поездки в Иркутск и Махачкалу.

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