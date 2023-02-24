Стало известно, сколько россиян отказались от отдыха за рубежом

Наиболее популярными направлениями для отдыха этой весной стали Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Калининград и Казань.

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Более 80% российских туристов, принявших участие в опросе, намерены провести весенний отпуск внутри страны, передает RT со ссылкой на исследование сервиса путешествий Туту.ру.

Сообщается, что наиболее популярными направлениями для отдыха весной стали Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Калининград и Казань. При этом стоимость размещения в отелях за последний год стала ниже, а вот цена авиабилетов на рейсы внутри страны в среднем выросли на 6–7%.

Специалисты сервиса отметили, что порядка 82,4% забронированных авиабилетов, с датой отправления в период с марта по май, приходится на внутренние направления.