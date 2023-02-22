В Кабардино-Балкарии появится маршрут к уникальной пещере

В Черекском районе КБР начался новый сезон спелеологических экспедиций. Экстремалы будут исследовать подземные залы, спрятанные в окрестностях урочища Хумалан, а также промаркируют маршрут к некогда очень популярной в СССР, а ныне практически забытой пещере Огненной.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Первую экспедицию организовал молодежный клуб РГО "Альтаир" при поддержке минкурортов и туризма региона. Участникам предстояло спуститься в самую глубокую пещеру из обнаруженных в республике - "НСС-75". Ее каменный колодец уходит вниз на 75 метров, а дно представляет собой сеть лабиринтов, по которым течет река. Спуск требует хорошей физической подготовки и умения работать со специальным снаряжением, поэтому инструкторы провели с новичками тренировку на скалодроме.

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- Пещера "НСС-75" была обнаружена в 1976 году поисковой экспедицией Нальчикской секции спелеологии и до сих пор из-за труднодоступности известна лишь узкому кругу специалистов, - рассказывает руководитель "Альтаира" Тенгиз Мокаев. - Однако спуститься в этот раз в колодец не удалось из-за натечного льда, закрывшего большую часть входа. Из соображений безопасности мы приняли решение перебазироваться на несколько километров южнее и спуститься в пещеру Су-Акан.

Вход в Су-Акан приметный - в небольшой черный провал с ревом устремляется речной поток, образующий живописный каскад. Отсюда и название - в переводе с балкарского языка су-акан означает "падающая вода". Зимой струи замерзают, и спортсмены, сбивая ледяные сталактиты, свободно спускаются вниз. Внизу пещера разветвляется на южное направление - сухой коридор и северное - шахту в русле реки.

Участники экспедиции прошли нижнюю часть залов до места, где путь преграждает природный сифон (полностью заполненный водой туннель). Рядом на "морщинистом" сталагмите установлена табличка в память об Александре Веревкине, погибшем во время поиска продолжения пещеры в октябре 1983 года: при погружении 23-летний спелеолог пытался разобрать мешавший ему древесный завал и задохнулся. Его именем нарекли самую глубокую пещеру в мире, расположенную на плато Арабика Республики Абхазия - глубина ее колодца составляет 2212 метров.

- Первый выезд экспедиции прошел успешно, новички показали себя хорошо и готовы к продолжению работы. В ближайшее время планируем промаркировать тропу к Огненной пещере в ущелье Элекан-Су, входившей в перечень основных маршрутов туристической базы "Долинск". Сюда в поход на несколько дней водили туристов, - добавил Тенгиз Мокаев.

Свое название пещера получила благодаря тому, что когда-то в ней добывали серу и селитру - компоненты для изготовления пороха. С 60-х годов прошлого века природная достопримечательность была весьма популярна у туристов, однако с распадом СССР подход к ней был утерян. Снова открыть ее удалось в 2018 году. Огненная имеет огромный вход размером с двухэтажный дом, протяженность ее составляет несколько сотен метров, внутри три зала и множество боковых ответвлений. Цепкий взгляд сразу выхватит следы прошлых посетителей - жестянки из-под консервов, бутылки и настенные автографы, самый ранний из которых датируется 1909 годом.