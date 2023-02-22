«Аэрофлот» запускает рейсы в новом направлении

Компания «Аэрофлот» предлагает расширить для себя географию Турции и полететь не в Анталью, Мармарис или Стамбул, а, например, в город Измир. Если вы знаете о нем не слишком много, рассказываем в двух словах. Измир не только курорт на побережье Эгейского моря, но и современный мегаполис. К тому же недалеко от Измира расположен знаменитый город Эфес, в котором находился храм Артемиды.