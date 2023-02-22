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3 часа назад

«Аэрофлот» запускает рейсы в новом направлении

Super.ru

Компания «Аэрофлот» предлагает расширить для себя географию Турции и полететь не в Анталью, Мармарис или Стамбул, а, например, в город Измир. Если вы знаете о нем не слишком много, рассказываем в двух словах. Измир не только курорт на побережье Эгейского моря, но и современный мегаполис. К тому же недалеко от Измира расположен знаменитый город Эфес, в котором находился храм Артемиды.

«Аэрофлот» запускает рейсы в новом направлении
Фото: Super.ruSuper.ru

«Аэрофлот» начинает летать в Измир с 27 мая четыре раза в неделю (на Boeing 737): по понедельникам, средам, пятницам и субботам. Билеты уже доступны на официальном сайте авиаперевозчика.

Новости путешествий,Boeing,Аэрофлот,
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