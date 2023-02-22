Российские туроператоры начали предлагать путевки в Ливан

Продажи путевок в Ливан открыл туроператор «Интурист», еще несколько российских компаний рассматривают это направление, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров РФ (АТОР).
«Туроператор «Интурист» открыл продажи туров в Ливан. К бронированию с марта доступны пакетные экскурсионные и сити-туры на регулярных стыковочных рейсах с вылетом из Москвы и Санкт-Петербурга, проживанием в отелях Бейрута и набором экскурсий, которые туристы могут выбрать самостоятельно. Также туристы могут выбрать комплексное наземное обслуживание в Ливане без перелета, куда входят проживание в Бейруте, ежедневное экскурсионное обслуживание с профессиональным русскоязычным гидом, входные билеты на объекты. Еще несколько туроператоров присматриваются к Ливану и рассматривают возможность включения этого направления в свой ассортимент», - сказали в пресс-службе.
Отмечается, что, по мнению экспертов, Ливан - недооцененное направление на российском рынке.
«И туристическая розница, и сами туристы слабо осведомлены о туристических возможностях этого направления. С учетом этого, необходима серьезная поддержка от туристических властей Ливана: при активном продвижении направления интерес к нему обязательно возрастет», - добавили в пресс-службе.