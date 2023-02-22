Российские туроператоры начали предлагать путевки в Ливан

«Туроператор «Интурист» открыл продажи туров в Ливан. К бронированию с марта доступны пакетные экскурсионные и сити-туры на регулярных стыковочных рейсах с вылетом из Москвы и Санкт-Петербурга, проживанием в отелях Бейрута и набором экскурсий, которые туристы могут выбрать самостоятельно. Также туристы могут выбрать комплексное наземное обслуживание в Ливане без перелета, куда входят проживание в Бейруте, ежедневное экскурсионное обслуживание с профессиональным русскоязычным гидом, входные билеты на объекты. Еще несколько туроператоров присматриваются к Ливану и рассматривают возможность включения этого направления в свой ассортимент», - сказали в пресс-службе.