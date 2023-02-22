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47 минут назад

TourDom: Десятки российских туристов остались в Лаосе по вине «Уральских авиалиний»

Мира Маркина

Путешественники из России остались в Лаосе из-за приостановки «Уральских авиалиний» полетов из Владивостока, сообщает TourDom.

Десятки россиян остались в Лаосе по вине авиаперевозчика
Фото: UnsplashUnsplash

По полученной редакцией информации, авиакомпания предупредила пассажиров об отмене рейсов из Лаоса всего за несколько дней до планируемого отправления. Россиянам предложили или вернуть деньги за неиспользованные билеты, или перенести дату вылета.

Некоторые туристы оказались в затруднительном положении: возврат осуществлен не был, им пришлось искать альтернативные способы возвращения домой или продлевать аренду номеров до выяснения обстоятельств.

Как вернуть деньги за путевку, если не получается улететь

Сообщается, что сейчас составляются списки пострадавших от действий «Уральских авиалиний».

Ситуацию с российскими туристами прокомментировали в компании «РусАзия»:

«Мы не справились с конкуренцией, она достаточно большая, — объяснил ее генеральный директор Александр Вирич. — Две компании, которые зашли во Владивосток, выполняют рейсы, и цены ниже того, что мы можем предложить».

Ранее «Рамблер» писал о самых популярных авианаправлениях будущего лета.

Новости путешествий,Уральские авиалинии,
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