Стало известно, куда поедут отдыхать россияне на 8 Марта

В этом году Международный женский день выпадает на среду, поэтому многие россияне берут дополнительные дни отпуска, чтобы продлить отдых. Для поездок путешественники чаще выбирают регионы РФ, свидетельствуют данные опроса сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Самыми популярными направлениями для путешествий на самолете стали Москва, Сочи и Санкт-Петербург. Следом идут Минеральные Воды и Калининград.

Кроме того, на мартовские выходные многие туристы решили отправиться в путешествие на Байкал и в Дагестан.