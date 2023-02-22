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3 часа назад

Стало известно, куда поедут отдыхать россияне на 8 Марта

Вечерняя Москва

В этом году Международный женский день выпадает на среду, поэтому многие россияне берут дополнительные дни отпуска, чтобы продлить отдых. Для поездок путешественники чаще выбирают регионы РФ, свидетельствуют данные опроса сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Стало известно, куда поедут отдыхать россияне на 8 Марта
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Самыми популярными направлениями для путешествий на самолете стали Москва, Сочи и Санкт-Петербург. Следом идут Минеральные Воды и Калининград.

Кроме того, на мартовские выходные многие туристы решили отправиться в путешествие на Байкал и в Дагестан.

Самым популярным зарубежным направлением стал Дубай, второе место досталось Стамбулу, третье — Бали, передает Life.ru.

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