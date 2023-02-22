Куда можно напрямую улететь из аэропортов Урала
В день 100-летия гражданской авиации в России в Новом Уренгое, крупнейшем авиаузле Ямала, открыли новый пассажирский терминал. Всего до конца 2023 года в РФ будет реконструировано 18 таких объектов, в 2024-м к ним добавится еще 16. Активно обновляется также навигационная и инженерная инфраструктура, помогая "сшивать" огромное пространство нашей страны.
В нынешнем году федеральный бюджет выделит на функционирование региональной авиасети девять миллиардов рублей. Люди постепенно отвыкают от логистического абсурда, когда из Екатеринбурга в Хабаровск приходилось летать через столицу. Конечно, мы еще не вернулись к советской доступности воздушных перевозок, но последние три года происходят заметные сдвиги. Какие города, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, уже доступны жителям УрФО?
Билеты от бюджета
Для северян авиасообщение не роскошь, а необходимость: это круглогодичная, в отличие от речной навигации и зимников, связь с городами и Большой землей. Недаром 67 из 308 субсидируемых Федерацией в 2023 году авиамаршрутов - ямальские либо югорские, причем 52 из них софинансируют сами автономии в разных пропорциях, от 25 до 61 процента. Если в Свердловской области всего один аэропорт, в Тюменской и Челябинской - по два, то в ЯНАО их 11 всего на полмиллиона жителей, в Югре - девять на 1,7 миллиона.
В прошлом году пассажиропоток на Ямале приблизился к двум миллионам человек, прирост за год - 124 тысячи. Перевозки вели 15 авиакомпаний по 50 направлениям. Главный запрос - оказаться на месте как можно быстрее, минуя Москву, поэтому сеть прямых субсидированных маршрутов за пять лет увеличилась с восьми до 34. В частности, в 2022-м в расписании добавились вылеты в Анапу, Минводы и Горно-Алтайск. Количество рейсов в Сочи выросло до двух в неделю из каждого крупного города арктического региона.
Также северяне получили возможность напрямую добираться до Барнаула и Иркутска. Путь из Нового Уренгоя занимает от 2,5 до 6 часов с учетом техпосадки. Мест в салоне всего 50, пока это, скорее, проба пера. Похожие компактные борта начали летать в Волгоград, а вот в Самару и Нижний Новгород отправляют более вместительные. Всего 3-4 часа, и ты на Волге.
67 из 308 субсидируемых Федерацией в 2023 году авиамаршрутов - ямальские либо югорские, причем 52 из них софинансируют сами автономии
В минувшие новогодние каникулы ямальцам открыли Казань. Первый лайнер из Салехарда улетел полным, школьники и студенты из многодетных семей могли купить билет на него всего за 2500 рублей.
- Наши ребята проходят образовательные интенсивы в Университете Иннополис. Республика стала ключевым партнером в развитии билингвального образования. Кроме того, Казань - туристический центр. Уверен, северяне оценят новое направление, будем рады и мы гостям из Татарстана, - говорит губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
А вот для югорчан январским подарком стали полеты из Сургута в Новокузнецк: они явно пришлись по душе любителям горнолыжных трасс в Шерегеше. Дорога занимает 2 часа 45 минут, место с ручной кладью продается за 4,5 тысячи рублей, со снаряжением - чуть более 8 тысяч. Раньше приходилось добираться либо через Новосибирск с 11-часовой пересадкой, либо трястись в поезде почти двое суток.
Рейс выходного дня
На Среднем Урале короткие маршруты запустили еще до 2019 года, когда стартовала программа развития региональной авиации. Одним из первых стало направление Екатеринбург - Магнитогорск. Полет длится чуть больше часа, тогда как дорога на автомобиле занимает около шести. Экономия заметная, поэтому власти двух регионов поддерживают рейс совместно - каждый по 30,5 процента.
В прошлом году пассажиропоток через аэропорт Кольцово составил 5,8 миллиона человек, в основном они путешествовали по России. Из Екатеринбурга напрямую сейчас можно отправиться в 57 городов страны, большинство рейсов (36) - субсидированные. Новыми пунктами назначения в 2022 году стали Астрахань, Ставрополь, Владикавказ и Южно-Сахалинск. Кроме того, возобновились полеты во Владивосток, Горно-Алтайск, Нягань и Орск.
Авиагеография часто меняется даже в течение года, идет поиск наиболее выгодного варианта. Так, осенью прошлого года из Екатеринбурга запустили рейс до Тобольска. Цена сравнима с поездкой в купе - около 2000 рублей, в небе нужно провести лишь час. Но поток путешественников пока не обеспечивает заполняемость самолета, поэтому авиакомпании решили продлить попутные рейсы. Один следует из Екатеринбурга до Омска, другой - до Нижневартовска с обязательной посадкой в Тобольске.
Субсидии, безусловно, помогают "раскатке" направлений. Оптимально подобранные со временем становятся рентабельными и коммерческими. Именно так произошло с маршрутами в Казань, Красноярск, Минводы и Самару, отмечают в пресс-службе Кольцово. Активно развиваются и внутрироссийские чартеры. На регулярной основе в 2022 году из Екатеринбурга они летали в Белоярский, Надым, Новосибирск, Новый Уренгой, Сургут, Ямбург. Правда, заданный москвичами тренд - туристические чартеры на Байкал или Кавказ - в Свердловской области пока не прижился.
Расширили портфолио
В тюменском аэропорту Рощино пассажиропоток солидный - почти 2,3 миллиона человек в 2022 году, что на 4,1 процента больше, чем годом ранее. Из них по стране перемещалось 2,2 миллиона. Всего было выполнено 24 740 рейсов, в том числе на регулярной основе - 21 766. Как отметили в пресс-службе воздушной гавани, перевозки на внутрироссийских линиях ожидаемо выросли из-за закрытых в пандемию границ и санкций: из 46 обслуживаемых направлений 36 - отечественные. Причем развитие не останавливается: в январе 2023-го тюменцы отправились в Барнаул и Новокузнецк, в феврале один из перевозчиков добавил в свое "портфолио" Челябинск.
Перевозки на внутрироссийских линиях ожидаемо выросли из-за закрытых в пандемию границ и санкций.
По словам гендиректора аэропорта Игоря Лужбина, расширение маршрутной сети является одной из приоритетных задач авиаузла. Для этого создаются дополнительные условия: в частности, ожидается ввод новой гостиницы и реконструкция аэровокзала, привлекаются новые авиакомпании. Вообще минувший год стал одним из самых активных по количеству свежих предложений: Красноярск, Астрахань, Магас, Мурманск, Махачкала, Томск, Волгоград, Иркутск - улететь можно в самые разные концы России. А количество рейсов в Новосибирск и Минводы увеличилось в разы, как и летом в Сочи.
В 2020-м, еще на пике пандемии, в Рощино открыли направления в Мирный (Якутия) и Воронеж, в 2021-м - в Калининград, Самару, Норильск. Кроме того, Тюменская область приняла первые чартеры из Москвы в рамках специальной программы, по которой Ростуризм субсидировал туроператорам половину стоимости фрахта воздушного судна.
Дешево и сердито
В Челябинской области с февраля нынешнего года открыты прямые перелеты в Уфу, Самару и Тюмень. Как сообщили в миндортрансе региона, они включены в перечень субсидируемых и будут финансироваться на паритетных началах с другими регионами и федеральным центром.
В частности, чтобы добраться до столицы Башкортостана, придется потратить всего 1,5 часа и 2,5 тысячи рублей. Полет в Тюмень займет такое же время, в Самару - 2 часа 15 минут. А обойдутся они в 2,6 и 3,2 тысячи рублей соответственно. Почувствуйте разницу: несубсидируемый перелет из Челябинска в Тюмень (с пересадкой в Сургуте) растянется на 16 часов и вырастет в цене почти до десяти тысяч.
Перечень льготных направлений любителям путешествий стоит выучить наизусть, в этом году их 22. Кроме тех, что мы уже назвали, дешево и сердито можно улететь из Челябинска в Астрахань, Волгоград, Иркутск, Казань, Красноярск, Махачкалу, Минводы, Нижневартовск, Нижний Новгород, Новосибирск, Новый Уренгой, Омск, Сургут и Ханты-Мансийск. Из Магнитогорска - в Екатеринбург, Казань, Минводы, Новосибирск и Самару.
При планировании поездки надо внимательно ознакомиться с расписанием, чтобы выяснить, по каким дням отправляются прямые рейсы. Как пояснила представитель челябинского аэропорта Курчатов Елена Светлова, билеты лучше покупать на сайтах авиакомпаний, а не на агрегаторах - это поможет избежать проблем с возвратом, а также заранее оговорить все опции, вплоть до обеденного меню. Воспользовавшись этим советом, мы выяснили, к примеру, что на Кавказ лучше отправляться утром по средам, пятницам и воскресеньям. Разница в цене по сравнению с обычным билетом - семь тысяч рублей.
Мнение
Виктор Вексельберг, председатель совета директоров ГК "Ренова":
- Спад международных перевозок постепенно компенсируется за счет увеличения отечественных направлений, а это происходит благодаря открытию новых турлиний, укреплению индустриальных связей, приобретению полезных экономических партнеров на дружественных территориях. Мы намерены оперативно восстанавливать средние аэропорты, потому что образ жизни современного человека предполагает возможность попадать туда, куда нужно, на небольшом самолете.