Куда можно напрямую улететь из аэропортов Урала

В день 100-летия гражданской авиации в России в Новом Уренгое, крупнейшем авиаузле Ямала, открыли новый пассажирский терминал. Всего до конца 2023 года в РФ будет реконструировано 18 таких объектов, в 2024-м к ним добавится еще 16. Активно обновляется также навигационная и инженерная инфраструктура, помогая "сшивать" огромное пространство нашей страны.

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В нынешнем году федеральный бюджет выделит на функционирование региональной авиасети девять миллиардов рублей. Люди постепенно отвыкают от логистического абсурда, когда из Екатеринбурга в Хабаровск приходилось летать через столицу. Конечно, мы еще не вернулись к советской доступности воздушных перевозок, но последние три года происходят заметные сдвиги. Какие города, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, уже доступны жителям УрФО?

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Билеты от бюджета

Для северян авиасообщение не роскошь, а необходимость: это круглогодичная, в отличие от речной навигации и зимников, связь с городами и Большой землей. Недаром 67 из 308 субсидируемых Федерацией в 2023 году авиамаршрутов - ямальские либо югорские, причем 52 из них софинансируют сами автономии в разных пропорциях, от 25 до 61 процента. Если в Свердловской области всего один аэропорт, в Тюменской и Челябинской - по два, то в ЯНАО их 11 всего на полмиллиона жителей, в Югре - девять на 1,7 миллиона.

В прошлом году пассажиропоток на Ямале приблизился к двум миллионам человек, прирост за год - 124 тысячи. Перевозки вели 15 авиакомпаний по 50 направлениям. Главный запрос - оказаться на месте как можно быстрее, минуя Москву, поэтому сеть прямых субсидированных маршрутов за пять лет увеличилась с восьми до 34. В частности, в 2022-м в расписании добавились вылеты в Анапу, Минводы и Горно-Алтайск. Количество рейсов в Сочи выросло до двух в неделю из каждого крупного города арктического региона.

Также северяне получили возможность напрямую добираться до Барнаула и Иркутска. Путь из Нового Уренгоя занимает от 2,5 до 6 часов с учетом техпосадки. Мест в салоне всего 50, пока это, скорее, проба пера. Похожие компактные борта начали летать в Волгоград, а вот в Самару и Нижний Новгород отправляют более вместительные. Всего 3-4 часа, и ты на Волге.

67 из 308 субсидируемых Федерацией в 2023 году авиамаршрутов - ямальские либо югорские, причем 52 из них софинансируют сами автономии

В минувшие новогодние каникулы ямальцам открыли Казань. Первый лайнер из Салехарда улетел полным, школьники и студенты из многодетных семей могли купить билет на него всего за 2500 рублей.

- Наши ребята проходят образовательные интенсивы в Университете Иннополис. Республика стала ключевым партнером в развитии билингвального образования. Кроме того, Казань - туристический центр. Уверен, северяне оценят новое направление, будем рады и мы гостям из Татарстана, - говорит губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

А вот для югорчан январским подарком стали полеты из Сургута в Новокузнецк: они явно пришлись по душе любителям горнолыжных трасс в Шерегеше. Дорога занимает 2 часа 45 минут, место с ручной кладью продается за 4,5 тысячи рублей, со снаряжением - чуть более 8 тысяч. Раньше приходилось добираться либо через Новосибирск с 11-часовой пересадкой, либо трястись в поезде почти двое суток.

Рейс выходного дня

На Среднем Урале короткие маршруты запустили еще до 2019 года, когда стартовала программа развития региональной авиации. Одним из первых стало направление Екатеринбург - Магнитогорск. Полет длится чуть больше часа, тогда как дорога на автомобиле занимает около шести. Экономия заметная, поэтому власти двух регионов поддерживают рейс совместно - каждый по 30,5 процента.

В прошлом году пассажиропоток через аэропорт Кольцово составил 5,8 миллиона человек, в основном они путешествовали по России. Из Екатеринбурга напрямую сейчас можно отправиться в 57 городов страны, большинство рейсов (36) - субсидированные. Новыми пунктами назначения в 2022 году стали Астрахань, Ставрополь, Владикавказ и Южно-Сахалинск. Кроме того, возобновились полеты во Владивосток, Горно-Алтайск, Нягань и Орск.

Авиагеография часто меняется даже в течение года, идет поиск наиболее выгодного варианта. Так, осенью прошлого года из Екатеринбурга запустили рейс до Тобольска. Цена сравнима с поездкой в купе - около 2000 рублей, в небе нужно провести лишь час. Но поток путешественников пока не обеспечивает заполняемость самолета, поэтому авиакомпании решили продлить попутные рейсы. Один следует из Екатеринбурга до Омска, другой - до Нижневартовска с обязательной посадкой в Тобольске.

Субсидии, безусловно, помогают "раскатке" направлений. Оптимально подобранные со временем становятся рентабельными и коммерческими. Именно так произошло с маршрутами в Казань, Красноярск, Минводы и Самару, отмечают в пресс-службе Кольцово. Активно развиваются и внутрироссийские чартеры. На регулярной основе в 2022 году из Екатеринбурга они летали в Белоярский, Надым, Новосибирск, Новый Уренгой, Сургут, Ямбург. Правда, заданный москвичами тренд - туристические чартеры на Байкал или Кавказ - в Свердловской области пока не прижился.

Расширили портфолио

В тюменском аэропорту Рощино пассажиропоток солидный - почти 2,3 миллиона человек в 2022 году, что на 4,1 процента больше, чем годом ранее. Из них по стране перемещалось 2,2 миллиона. Всего было выполнено 24 740 рейсов, в том числе на регулярной основе - 21 766. Как отметили в пресс-службе воздушной гавани, перевозки на внутрироссийских линиях ожидаемо выросли из-за закрытых в пандемию границ и санкций: из 46 обслуживаемых направлений 36 - отечественные. Причем развитие не останавливается: в январе 2023-го тюменцы отправились в Барнаул и Новокузнецк, в феврале один из перевозчиков добавил в свое "портфолио" Челябинск.

Перевозки на внутрироссийских линиях ожидаемо выросли из-за закрытых в пандемию границ и санкций.

По словам гендиректора аэропорта Игоря Лужбина, расширение маршрутной сети является одной из приоритетных задач авиаузла. Для этого создаются дополнительные условия: в частности, ожидается ввод новой гостиницы и реконструкция аэровокзала, привлекаются новые авиакомпании. Вообще минувший год стал одним из самых активных по количеству свежих предложений: Красноярск, Астрахань, Магас, Мурманск, Махачкала, Томск, Волгоград, Иркутск - улететь можно в самые разные концы России. А количество рейсов в Новосибирск и Минводы увеличилось в разы, как и летом в Сочи.

В 2020-м, еще на пике пандемии, в Рощино открыли направления в Мирный (Якутия) и Воронеж, в 2021-м - в Калининград, Самару, Норильск. Кроме того, Тюменская область приняла первые чартеры из Москвы в рамках специальной программы, по которой Ростуризм субсидировал туроператорам половину стоимости фрахта воздушного судна.

Дешево и сердито

В Челябинской области с февраля нынешнего года открыты прямые перелеты в Уфу, Самару и Тюмень. Как сообщили в миндортрансе региона, они включены в перечень субсидируемых и будут финансироваться на паритетных началах с другими регионами и федеральным центром.

В частности, чтобы добраться до столицы Башкортостана, придется потратить всего 1,5 часа и 2,5 тысячи рублей. Полет в Тюмень займет такое же время, в Самару - 2 часа 15 минут. А обойдутся они в 2,6 и 3,2 тысячи рублей соответственно. Почувствуйте разницу: несубсидируемый перелет из Челябинска в Тюмень (с пересадкой в Сургуте) растянется на 16 часов и вырастет в цене почти до десяти тысяч.

Перечень льготных направлений любителям путешествий стоит выучить наизусть, в этом году их 22. Кроме тех, что мы уже назвали, дешево и сердито можно улететь из Челябинска в Астрахань, Волгоград, Иркутск, Казань, Красноярск, Махачкалу, Минводы, Нижневартовск, Нижний Новгород, Новосибирск, Новый Уренгой, Омск, Сургут и Ханты-Мансийск. Из Магнитогорска - в Екатеринбург, Казань, Минводы, Новосибирск и Самару.

При планировании поездки надо внимательно ознакомиться с расписанием, чтобы выяснить, по каким дням отправляются прямые рейсы. Как пояснила представитель челябинского аэропорта Курчатов Елена Светлова, билеты лучше покупать на сайтах авиакомпаний, а не на агрегаторах - это поможет избежать проблем с возвратом, а также заранее оговорить все опции, вплоть до обеденного меню. Воспользовавшись этим советом, мы выяснили, к примеру, что на Кавказ лучше отправляться утром по средам, пятницам и воскресеньям. Разница в цене по сравнению с обычным билетом - семь тысяч рублей.

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