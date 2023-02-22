Билеты в Китай подорожали

Стоимость авиабилетов по маршруту Хабаровск-Харбин подскочила втрое на фоне новостей о возобновлении безвизового режима для туристов России и Китая, сообщает ИА DEITA.RU. Авиарейсы между Хабаровском (Россия) и Харбином (Китай) с января выполняются двумя авиакомпаниями: "Аврора" и Hainan Airlines.

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В рамках расписания производится два рейса в неделю в каждую сторону. Во время празднования Нового года в Китае стоимость билетов опускалась до 5-7 тысяч рублей в одну сторону, пишет "Dvhab".

Однако, когда посещение Китая стало доступно для туристов, стоимость авиабилетов резко выросла. Также на стоимость авиабилетов могли повлиять новости о возобновлении безвизового режима для туристов. Сейчас стоимость авиабилетов составляет порядка 23-26 тысяч рублей, если лететь перевозчиком из КНР, и более 30 тысяч рублей, если перелёт осуществит "Аврора".

В марте российский перевозчик планирует добавить на данное направление ещё один рейс, который будет осуществляться по пятницам. Лишь данный рейс пока ещё может похвастаться ценой до 20 тысяч рублей в одну сторону.