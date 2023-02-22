Китайцы вынуждены искать новые направления для путешествий

Границы Китая закрылись для туристических поездок в 2019 года из-за глобальной пандемии COVID-19. В декабре 2022-го правительство отменило обязательный карантин для тех, кто посещает материковый Китай, возобновило прежнюю безвизовую политику и групповые туристические поездки. Однако сохраняющиеся проблемы, связанные с ростом случаев заболевания внутри страны, вынудили китайских туристов пересмотреть свои предпочтения в путешествиях.

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Среди самых главных причин — ограничения на полеты, визовые проблемы и сохраняющиеся жесткие правила въезда, направленные исключительно на владельцев китайских паспортов. Если в прошлом году Европа, Австралия, Канада, Япония и Южная Корея были лучшими направлениями для путешествий китайских туристов, то в этом большинство туристов отправились в Бангкок, Сингапур, Куала-Лумпур, Манилу и Бали.

Граждане КНР не смогли получить туристические визы в Южную Корею и Японию — оба азиатских государства прекратили их выдачу из-за недавнего массового всплеска случаев заражения COVID-19 в Китае.

Китайским путешественникам, желающим посетить Европу, теперь приходится гораздо дольше ждать получения виз из-за высокого спроса. До пандемии обработка заявлений на получение Шенгена занимала всего несколько дней, а теперь заявителям приходится ждать до двух месяцев, чтобы получить штамп.