Пассажиров самолетов хотят бить током, чтобы снизить их стресс

Пассажиров самолетов придумали бить током, чтобы стимулировать мозг и повышать настроение во время долгих полетов.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

В Бразилии компания Embraer отправила патентную заявку на «систему оздоровительной стимуляции мозга». Суть этой системы заключается в том, чтобы снизить тревожность людей и улучшить их эмоциональное состояние во время дальних авиаперелетов, передает The Verge.

Камера будет сканировать выражение лица клиента и анализировать его самочувствие и эмоции, затем передавать информацию на интерфейс. Потом система предложит пассажиру использовать «неинвазивную транскраниальную стимуляцию» с применением постоянного электрического тока, магнитной стимуляции и импульсного ультразвука.