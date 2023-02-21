Пассажиров самолетов хотят бить током, чтобы снизить их стресс

Пассажиров самолетов придумали бить током, чтобы стимулировать мозг и повышать настроение во время долгих полетов.
В Бразилии компания Embraer отправила патентную заявку на «систему оздоровительной стимуляции мозга». Суть этой системы заключается в том, чтобы снизить тревожность людей и улучшить их эмоциональное состояние во время дальних авиаперелетов, передает The Verge.
Камера будет сканировать выражение лица клиента и анализировать его самочувствие и эмоции, затем передавать информацию на интерфейс. Потом система предложит пассажиру использовать «неинвазивную транскраниальную стимуляцию» с применением постоянного электрического тока, магнитной стимуляции и импульсного ультразвука.
Хотя этот метод считается общепринятым при лечении депрессивного расстройства и других психических заболеваний, журналисты обеспокоены тем, что авиакомпании, используя ее, могут нарушать конфиденциальность своих клиентов.