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2 часа назад

Стюардесса назвала жизненно необходимое действие перед заселением в номер отеля

Lenta.ru

Американская стюардесса призвала туристов не забывать о нескольких действиях перед заселением в номер отеля, которые могут спасти им жизнь в экстренных ситуациях. Об этом девушка рассказала на видео в TikTok, на популярный в сети ролик обратили внимание Express.

Стюардесса назвала необходимое действие перед заселением в отель
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам бортпроводницы, безопасность является для нее самым важным, когда она останавливается в отеле для работы или отдыха. В первую очередь эксперт по путешествиям заявила о необходимости сосчитать количество дверей от номера до ближайшего аварийного выхода на лестничную клетку. Так, в случае пожара или задымления постояльцы гостиницы смогут сами выбраться из номера и спасти себе жизнь.

«Все время, пока я хожу по коридору, я вижу, что двери не полностью закрыты. На самом деле, двери в отелях обычно тяжелые, но для их закрытия требуется последний толчок — важно убедиться, что ваш номер закрыт, прежде чем вы ушли» — назвала еще одно важное действие TikTok-блогерша.

Кроме того, стюардесса призвала задуматься о безопасности на улицах, особенно в чужом городе или стране. Девушкам, например, она посоветовала использовать «личную сигнализацию безопасности», сделанную специально для женщин. Небольшое устройство с тревожной кнопкой можно прикрепить на сумку или чемодан.

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