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1 час назад

Цены на авиабилеты в Дубай на февральские праздники достигли сотен тысяч рублей

Lenta.ruиещё 1

Стоимость последних авиабилетов в Дубай из российских городов на февральские праздники достигла сотен тысяч рублей. Об этом пишет портал TourDom.

Цены на авиабилеты в Дубай в праздники достигли сотен тысяч
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, цена за полет в крупнейший город ОАЭ из Санкт-Петербурга авиакомпанией Emirates 23 февраля стартует от 430 тысяч рублей в обе стороны. В стоимость включен багаж.

По данным издания, билеты на рейсы авиакомпании в этот же день с вылетом в 00:20 из Пулково и прибытием в Дубай в 8 утра предлагаются россиянам уже за 950 тысяч рублей или даже за 1,2 миллиона рублей туда-обратно.

Тем временем путешественники из Москвы смогут улететь в Дубай на длинные каникулы примерно за 140 тысяч рублей «Победой» в оба конца. В этом случае в стоимость билетов не входит провоз багажа, за него придется доплатить еще около 17,5 тысячи рублей.

Другие варианты прямых перелетов обойдутся туристам значительно дороже. К примеру, Flydubai продает билеты в Дубай из российской столицы на те же даты за 217 тысяч рублей в обе стороны. Места на рейсах Emirates россияне могут забронировать уже за 223 тысячи рублей.

При этом россияне все-таки смогут сэкономить, если полетят в Дубай из Москвы после праздничных дат. Билеты на период с 25 февраля по 4 марта предлагаются уже примерно за 60 тысяч рублей, в том числе на рейсах Azur Air и Flydubai.

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