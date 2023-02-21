В 2022 году турпоток в Армению из России вырос в четыре раза

Турпоток в Армению из России в 2022 году вырос в четыре раза по сравнению с прошлым годом — такие данные были получены компанией ZONT Hotel Group на основе информации о бронировании гостиничных номеров.

Фото: Инвест-Форсайт Инвест-Форсайт

В 2022 году отели Армении продемонстрировали самые высокие показатели за последние пять лет. При этом увеличилось число гостей не только из России, но и в целом загрузка по рынку выросла с 43% до 68,5%.

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В 2022 году в отеле Ramada Hotel & Suites by Wyndham Yerevan, управляемом Zont Hotel Group, остановилось в общей сложности 55 151 человек. Более половины бронирований совершили россияне — число гостей из России составило 29 096 человек.

На втором месте с большим отрывом следуют граждане Армении — 4782 человека: эта цифра в первую очередь включает представителей армянской диаспоры, проживающих по всему миру и приезжающих на родину.

Замыкают тройку туристы из США — на их долю пришлось 3771 бронирование.

«Россияне и ранее лидировали во входящем турпотоке в Армению, однако в этом году пропорция изменилась, — говорит Николай Филатов, управляющий партнер ZONT Hotel Group. — Если годом ранее доля российских туристов составляла 32% от общего числа, то в 2022 году она выросла до 53%. Доли других стран, входящих в тройку лидеров, изменились незначительно с тенденцией к снижению: на туристов с армянскими паспортами пришлось 9% против 12% в прошлом году, на туристов из США — 7% и 9% соответственно».

В Армении выросла не только загрузка отелей. По данным STR (Smith Travel Research), делящейся агрегированной анонимной информацией о показателях отелей, в 2022 году выручка на доступный номер (RevPar) по армянскому рынку составляла в среднем 27 895 драмов и увеличилась на 88,5% по сравнению с прошлым годом, обогнав на 25% допандемийный 2019 год.