В Нальчике открыли гостиницу для лошадей

В Нальчике заработала необычная гостиница, где можно поселить лошадь. Нестандартным бизнесом занялись в частном конноспортивном клубе, в живописной местности на окраине республиканской столицы.

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Для благородных животных создали все условия. В меню - вкусный и питательный корм, среди услуг - индивидуальные прогулки. Зачем лошадей оставляют на постой, узнал корреспондент "РГ".

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Конный клуб под названием "Шагди" приступил к работе всего год назад. Его открыли супруги Фокичевы - Адам и Ирина. Они пробовали себя в разных видах предпринимательства, в основном связанных с сельским хозяйством, но любовь Адама к лошадям в итоге взяла верх, и он увлек своим делом всю семью.

Шагди - это боевая порода кабардинских лошадей. Выносливые и красивые животные пользуются большим уважением адыгов. Кони легко передвигаются по горной и равнинной местности, могут преодолевать большие расстояния, отлично прыгают, не боятся перепадов температур и смены климата.

В клубе занимаются иппотерапией, спортивной подготовкой и организуют конные походы, но неожиданно популярными стали гостиничные услуги. О необычном отеле корреспонденту "РГ" рассказала директор клуба Ирина Фокичева.

- У нас есть конюшня, рассчитанная на 38 лошадей, и левада (огороженный участок под открытым небом). Владелец животного, приехав в Нальчик или в другой город республики, может оставить лошадь у нас. В основном услуга рассчитана на туристов, которые на своем коне путешествуют по региону. Мы и сами не ожидали, что спрос на нее окажется таким высоким. К нам приезжают из Ростовской области, Адыгеи, чтобы погулять по окрестностям. Туристы останавливаются в обычной гостинице, а лошадь оставляют у нас, - поясняет Фокичева.

Сейчас конюшня полностью занята. Кроме того, на пастбищах пасется табун более чем в 100 голов. По словам владельцев клуба, гостям нравятся условия содержания скакунов. Здесь за лошадьми ухаживают, их чистят и кормят по графику. Сено в Кабардино-Балкарии душистое, поэтому очень нравится животным. Одна из услуг - возможность круглосуточно наблюдать за конем с помощью видеокамер.

- Если лошадь остается у нас, то хозяин получает доступ к камерам, которые стоят и снаружи, и внутри конюшни, так что он может в любой момент посмотреть, что происходит с его скакуном, как за ним ухаживают, выгуливают, во сколько кормят, - пояснила Фокичева.

Оставить лошадь на постой - услуга недешевая, обойдется в 20 тысяч рублей в месяц. Однако, к примеру, передержка кошек или собак в среднем стоит около 500 рублей в сутки, то есть 15 тысяч в месяц. Лошадь же будет жить в деннике размером три на четыре метра, да еще обученный конюх будет за ней убирать, мыть ее и выгуливать. Отдельное место выделяют под седло, которое хозяева вряд ли захотят носить с собой по Нальчику.

В прошлом году конный клуб получил грант от министерства курортов Кабардино-Балкарии. На полученные средства владельцы купили и смонтировали демонстрационный манеж и крытые трибуны на 274 места. На манеже будут проводить различные мероприятия: демонстрировать джигитовку, выступления с этнографической составляющей и конкур.

- Мы планируем показы для отдыхающих в санаториях Нальчика. Будем приглашать их на наши трибуны. Также у нас проводятся соревнования по конкуру, для которых тоже нужны трибуны. Мы, по сути, возрождаем эти состязания в республике. В Кабардино-Балкарии уже боле 30 лет не проводили соревнования по конкуру, только скачки и пробеги, - продолжает Ирина Фокичева.

Оказалось, что в республике не было плаца, построенного по ГОСТу, поэтому регион просто не мог принимать подобные соревнования. Теперь же в Нальчике один из лучших плацев на Северном Кавказе, тренироваться и выступать сюда приезжают спортсмены из Адыгеи, Чечни, Северной Осетии и других регионов Северного Кавказа.

- В прошлом году мы впервые провели соревнования по конкуру. Все были очень довольны, но в день состязаний пошел дождь. Из-за того, что крытого помещения не было, зрители промокли. В этом году благодаря гранту будут более комфортные условия, - подчеркнула совладелец конного клуба.

Целевое расходование средств уже проверила специальная комиссия из пяти экспертов.

- В течение 30 рабочих дней с момента реализации проекта комиссия инициирует проверочные мероприятия, включающие выезд на объект и запрос документального подтверждения фактических расходов, - пояснила председатель комиссии, начальник управления государственных программ и инвестиционных проектов минкурортов КБР Мадина Налоева. - Затем мы составили акт обследования и заключение о целевом использовании получателями средств государственной поддержки, а также о соблюдении ими порядка расходования гранта. Замечаний к проекту не было.

Клуб также предлагает конные прогулки по окрестностям Нальчика и в соседние районы. Начинающие наездники могут отправиться на короткие прогулки длительностью полтора-два часа, которые проходят каждый день. А более опытные всадники - в поход на лошадях.

- Походы длятся от одного дня до трех суток. Маршрут ведет по горной местности к пещерам. Но в группу включаем только опытных всадников, которые умеют скакать разными видами аллюра. Есть также поход с перегоном табуна лошадей. Здесь достаточно средней подготовки и умения держаться в седле, - отметила Ирина Фокичева.

Подготовку наездников проверяют еще до выхода на маршрут, чтобы во время похода не выяснилось, что человек не способен долгое время держаться в седле или правильно отдавать команды лошади. Всадник должен сначала показать, как он едет рысью или галопом. Если человек демонстрирует хорошие навыки во время проверки, но во время похода не справляется, то на этот случай группу сопровождает машина, которая вернет участника тура назад.

По словам владельцев, им удалось собрать высококлассную команду специалистов для работы с лошадьми, хотя приходится сталкиваться и с текучкой кадров из-за недопонимания требований. Трудоустраиваться чаще всего приходят местные жители, но зачастую претенденты на роль берейтора (объездчик и тренер лошадей) думают, что это простая работа, хотя это далеко не так.

- Есть у нас и специалисты из других регионов, в том числе из Москвы. Зарплата, конечно, не такая, как в столице, но им очень нравятся наши условия, - пояснила Фокичева.