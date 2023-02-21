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13 минут назад

Огромные очереди на "Розе Хутор" возмутили россиян: видео

Мария Иглина

Огромная очередь из туристов на горном курорте "Роза Хутор" в Сочи попала на видео. Ролик опубликован в социальных сетях.

На кадрах можно увидеть, как туристы стоят в очереди на подъемник "Волчья скала". Администраторы канала, где опубликовано видео, предположили, что всему виной сильный снегопад.

Названы три города, куда устремятся россияне на 8 марта

В комментариях многих пользователей возмутила эта ситуация:

"Постоянно образуются очереди! И зимой, и летом", "Совсем не хотелось бы там оказаться! Хорошо, что показываете, что там творится!"

Ранее мы писали о том, что лавина в Сочи привела к закрытию горнолыжных трасс.

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