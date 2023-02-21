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1 час назад

Вице-президент РСТ Барзыкин назвал российских туристов «лакомым пирогом»

Мира Маркина

На пресс-конференции в МИЦ «Известия» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин объяснил причины борьбы за путешественников из России на курортах за границей.

Российских туристов назвали «лакомым пирогом»
Фото: UnsplashUnsplash

По словам спикера, сокращение туристического потока из России привело зарубежную индустрию путешествий к убыткам. Россияне остаются желательными гостями на заграничных курортах, подчеркнул Барзыкин.

«Потому что россияне всегда были в тройке [лидеров] по покупкам, по чеку, по экскурсионке», — объяснил вице-президент.

Россиянам станет доступен еще один способ попасть в Европу

В своей речи Юрий Барзыкин назвал российский туристический рынок «лакомым пирогом» и в качестве подкрепления этому тезису напомнил о чешском городе-курорте Карловы Вары. Недавно его мэр Вар Андреа заявил о высоком риске закрытия курорта из-за отсутствия необходимого потока туристов.

Ранее мы писали, где находится один из самых мрачных водоемов мира.

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