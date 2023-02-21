Российских туристов назвали «лакомым пирогом»

На пресс-конференции в МИЦ «Известия» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин объяснил причины борьбы за путешественников из России на курортах за границей.

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По словам спикера, сокращение туристического потока из России привело зарубежную индустрию путешествий к убыткам. Россияне остаются желательными гостями на заграничных курортах, подчеркнул Барзыкин.

«Потому что россияне всегда были в тройке [лидеров] по покупкам, по чеку, по экскурсионке», — объяснил вице-президент.

В своей речи Юрий Барзыкин назвал российский туристический рынок «лакомым пирогом» и в качестве подкрепления этому тезису напомнил о чешском городе-курорте Карловы Вары. Недавно его мэр Вар Андреа заявил о высоком риске закрытия курорта из-за отсутствия необходимого потока туристов.