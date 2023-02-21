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2 часа назад

Путин назвал экотуризм в России очень важным вопросом

Lenta.ru

Путин призвал Госдуму ускорить рассмотрение законопроекта о развитии экотуризма

Путин назвал экотуризм в России очень важным вопросом
Фото: Лента.руЛента.ру

Президент России Владимир Путин призвал Государственную Думу ускорить рассмотрение законопроекта о развитии экологического туризма в стране. Об этом российский лидер заявил во вторник, 21 февраля, в своем послании Федеральному собранию, его слова приводит ТАСС.

Ускорить решение данного вопроса глава государства потребовал в том числе на особо охраняемых территориях (ООПТ). Более того, президент назвал развитие экотуризма в России очень важным вопросом.

«Прошу Госдуму ускорить рассмотрение этого законопроекта», — подчеркнул он.

Отмечается, что подобный документ должен определить, что запрещено строить на ООПТ, а также зафиксировать принципы индустрии экотуризма.

Ранее в декабре сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий туроператорам в 2023 году задерживать возврат денег за отмененные из-за начала специальной военной операции туры. Теперь у правительства появится возможность предоставлять отсрочку по выплате средств за путевки россиян, купленные до 24 февраля 2022 года, исполнение которых «по объективным причинам» оказалось невозможным, еще на год.

Новости путешествий,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,Госдума,
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