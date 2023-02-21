Как выглядит среднестатистический турист в Новосибирске

Турист в Новосибирске – это чаще всего семейный человек около 40 лет. Об этом рассказал на пресс-конференции в «Интерфакс-Сибирь» министр экономического развития региона Лев Решетников.

Фото: ФедералПресс ФедералПресс

«На основе данных «Сбераналитики», мы смогли увидеть потрет туриста в Новосибирской области. Это как правило, в 53% – женщина, в 47% – мужчина в возрасте 40 лет», – отметил министр.

Среднестатистический турист, решивший посетить Новосибирск, имеет достаток около 70 тысяч рублей, состоит в браке. Такие туристы приезжают в мегаполис на 1-3 дня, в основном летом. Бывают в столице Сибири от 1 до 3 раз в год. Останавливаются гости в четырех- и пяти-звездочных отелях, которых в регионе достаточно.