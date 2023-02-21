Эксперты: китайских туристов не стоит ждать раньше мая

Россия возобновила соглашение о возможности для тургрупп из Китая въезжать в страну в безвизовом режиме.

Фото: УралПолит УралПолит

Россия возобновила соглашение с Китаем о безвизовом туристическом обмене. Теперь группы от 5 до 50 человек из КНР смогут на две недели въезжать в страну, не оформляя визу.

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Директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко уверен, что возобновление соглашения сыграет большую роль в развитии туризма в России.

«Сейчас есть не так много стран, куда могут поехать российские туристы, не много в России и зарубежных гостей. А Китай поставлял на мировой рынок достаточно большое количество туристов. Россия вошла в список из 20 стран, куда китайцам рекомендовано выезжать. Поэтому перспективы серьезные», – отметил специалист.

При этом, по его мнению, китайских туристов не стоит ждать раньше мая, поскольку несмотря на подписание соглашения, Правительства России и КНР пока не определились с механизмами его реализации. Согласен с тем, что ждать придется около двух месяцев и вице-президент Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин. Он уверен, что приток китайских туристов положительно скажется на гостиничном бизнесе. Особенно выиграют те, тех кто умеет работать с восточными соседями.

«Для гостиниц возобновление соглашений – хорошо, для туристического рынка – частично хорошо: туры и перевозки для китайцев организуют их операторы. Тем не менее, больших тургрупп у нас давно не было, а это оборот. Если к 8 млн российских туристов, которые приезжали в прошлом году, присоединится 1 млн китайских, гостиничный бизнес и туризм только выиграют», – поделился мнением с УралПолит.Ru Алексей Мусакин.

Тем не менее, к показателям 2019 года, по разным оценкам 1,2-1,3 млн туристов из Китая, (большинство приезжали именно в составе тургрупп) выйти будет достаточно сложно, поскольку сезон продаж уже стартовал: туры и отели бронируются для внутренних туристов, а сообщение с Китаем пока не налажено.

По словам Александра Осауленко и российские туристы с нетерпением ждут налаживания туробмена с Китаем. С КНР граничат сразу несколько регионов Дальнего Востока, Забайкалья, Восточной Сибири и, приграничный туризм до пандемии был достаточно массовым.

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев в беседе с корреспондентом УралПолит.Ru отметил, что ключевые российские операторы смогли попасть в безвизовые списки. Среди них: Tez Tour, «Море Трэвел», «Европорт» и другие. Уральские компании также имеют большой опыт в организации туров в Китай.