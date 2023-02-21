Названы самые популярные направления на праздники из Домодедово

Как сообщили радиостанции «Говорит Москва» в аэропорту Домодедово , среди международных направлений лидер — Анталья. В пятёрку популярных маршрутов на праздники вошли: Ташкент, Ереван, Стамбул и Дубай.

Домодедово рекомендует планировать поездку в аэропорт, учитывая рост пассажиропотока и загруженность дорог в период праздников, и своевременно отслеживать дату и время прилёта и вылета рейсов на официальном сайте.