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54 минуты назад

Названы самые популярные направления на февральские праздники из аэропорта Домодедово

Говорит Москваиещё 1

Наиболее востребованные маршруты — Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург и Новосибирск.

Названы самые популярные направления на праздники из Домодедово
Фото: Говорит МоскваГоворит Москва

Как сообщили радиостанции «Говорит Москва» в аэропорту Домодедово, среди международных направлений лидер — Анталья. В пятёрку популярных маршрутов на праздники вошли: Ташкент, Ереван, Стамбул и Дубай.

Домодедово рекомендует планировать поездку в аэропорт, учитывая рост пассажиропотока и загруженность дорог в период праздников, и своевременно отслеживать дату и время прилёта и вылета рейсов на официальном сайте.

Новости путешествий,Аэропорт Домодедово,
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