Когда мотоцикл лучше самолета: директор аэропорта рассказал о путешествиях

- Когда я приезжаю в новый город, я настраиваюсь на то, что его нужно любить. Приезжая в Омск, я понимал, что не увижу "Медного всадника" и "Эрмитаж". Хотя последний неожиданно здесь оказался. Я приехал зимой, жил на Левом берегу, а на правый ездил по работе. Специально решил не изучать историческую часть Омска, ждал тёплого времени года, когда можно будет сесть на велосипед и посмотреть город как местный житель, а не турист. Готовясь к лету в Омске, я нашёл в интернете топ-20 мест Омской области, которые следует посетить, отметил их. Точно помню, что там был берег Драверта. Но я его посетил только через два года. Это была золотая осень, передо мной развернулась сказочная картина, - поделился Селивёрстов.