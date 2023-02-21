Когда мотоцикл лучше самолета: директор аэропорта рассказал о путешествиях

Руководитель Омского аэропорта Олег Селивёрстов стал гостем подкаста о путешествиях "Конюх Фёдоров" (6+) от студии "Да будет talk!" проекта "Омск Здесь".
По словам Олега Селивёрстова, его жизнь стала путешествием примерно 10 лет назад. Если не считать двух родных городов, которыми он считает Петербург и Москву, благодаря работе в авиации он успел пожить и поработать в Сочи, Красноярске, Владивостоке и Минске. В Омске, возглавляя главные воздушные ворота города, он живёт уже четыре года. В подкасте Олег Александрович рассказал, чего ждал от Омска, и почему, переезжая сюда, настроился на любовь.
- Когда я приезжаю в новый город, я настраиваюсь на то, что его нужно любить. Приезжая в Омск, я понимал, что не увижу "Медного всадника" и "Эрмитаж". Хотя последний неожиданно здесь оказался. Я приехал зимой, жил на Левом берегу, а на правый ездил по работе. Специально решил не изучать историческую часть Омска, ждал тёплого времени года, когда можно будет сесть на велосипед и посмотреть город как местный житель, а не турист. Готовясь к лету в Омске, я нашёл в интернете топ-20 мест Омской области, которые следует посетить, отметил их. Точно помню, что там был берег Драверта. Но я его посетил только через два года. Это была золотая осень, передо мной развернулась сказочная картина, - поделился Селивёрстов.
Дважды новый руководитель Омского аэропорта оценил сплав по реке Таре.
- Пошёл дождь, мы надели дождевики, которые чуть толще полиэтиленовых пакетов, и у нас начала спускать лодка. А ты понимаешь, что с двух сторон кусты и ты не сможешь пришвартоваться. Конечно, ты умеешь плавать, не утонешь, но ты не планировал оказаться в такой ситуации. Зато это было одним из самых ярких впечатлений, - пояснил директор Омского аэропорта.
Активный туризм с периодами спокойного отдыха Олег Селивёрстов предпочтёт урбанистическому и даже космическому.
- Наша страна очень разнообразная с бесконечным числом красивых мест. Я вот жил в Приморье. Надеюсь, мы когда-нибудь откроем направление из Омска на Дальний Восток, и я точно полечу туда на первом рейсе навестить друзей и просто ещё раз посмотреть Приморье, остров Русский. Это уникальное место. Край Земли, - делится Олег Александрович.
Что касается транспорта для путешествий, то, по его мнению, самолёт выгоднее в плане экономии времени, но не получения удовольствия. Совсем другое дело - мотоцикл, на котором путешественник воплотил мечту: проехать по Чуйскому тракту Горного Алтая, а также съездить в Тобольск и Тюмень.
- К этому я пришёл не так давно. В молодости не хотелось иметь мотоцикл, а в Красноярске попал на открытие салона. Теперь у меня есть такая часть жизни, как путешествия на мотоцикле. Особенность в том, что приключения начинаются с самого начала: перемещение - это уже часть развлечения. На машине может быть комфортно, удобно остановиться, если видишь красивое место, под рукой фотоаппарат. Но это другое. На мотоцикле ты просто не хочешь лишний раз останавливаться, ты просто видишь перед собой всю панораму. Поэтому это совсем другой вид туризма, - отметил Селивёрстов.
Уникальным путешествием Олег Селивёрстов считает достижение труднодоступной точки маршрута, где редко встречаются другие туристы, и тогда "понимаешь, что в моменте вся эта красота принадлежит только тебе".