Из Челябинска запустят прямой рейс в Анталью

С 1 июня лоукостер «Победа» запустит прямой рейс из Челябинска в Анталью. Об этом сообщает пресс-служба самой авиакомпании.
«Сегодня самый дешевый авиабилет из Челябинска в Анталию можно купить от 15 573 рублей. Минимальная цена на рейс Челябинск – Анталия туда и обратно от 31 398 рублей», – уточили в авиакомпании.
Отметим, что стоимость билетов указана без багажа.
Лоукостер запустит рейсы в курортный город Турции с 1 июня. Рейсы будут выполняться дважды в неделю. Время в пути составит 5 часов и 10 минут.