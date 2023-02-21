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3 часа назад

Из Челябинска запустят прямой рейс в Анталью

РИА "ФедералПресс"

С 1 июня лоукостер «Победа» запустит прямой рейс из Челябинска в Анталью. Об этом сообщает пресс-служба самой авиакомпании.

Из Челябинска запустят прямой рейс в Анталью
Фото: ФедералПрессФедералПресс

«Сегодня самый дешевый авиабилет из Челябинска в Анталию можно купить от 15 573 рублей. Минимальная цена на рейс Челябинск – Анталия туда и обратно от 31 398 рублей», – уточили в авиакомпании.

Отметим, что стоимость билетов указана без багажа.

Лоукостер запустит рейсы в курортный город Турции с 1 июня. Рейсы будут выполняться дважды в неделю. Время в пути составит 5 часов и 10 минут.

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