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1 час назад

Авиарейсы из Гянджа в Москву и Санкт-Петербург начнутся в марте

ТАССиещё 1

БАКУ, 22 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) с середины марта открывает рейсы из Гянджи в Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщили в среду в пресс-службе перевозчика.

Авиарейсы из Гянджа в Москву и Санкт-Петербург начнутся в марте
Фото: ТАССТАСС

По данным компании, первый рейс по маршруту Баку - Москва - Гянджа - Москва - Баку будет выполнен 17 марта. Полеты по этому маршруту будут осуществляться три раза в неделю - по понедельникам, пятницам и субботам.

С 19 марта авиакомпания приступит к выполнению полетов по направлению Баку - Санкт-Петербург - Гянджа - Санкт-Петербург - Баку с частотой раз в неделю - по воскресеньям.

"С июня в расписание полетов на обоих маршрутах добавится по одной частоте - по средам и четвергам соответственно", - добавили в авиакомпании.

Ранее AZAL объявила об открытии с марта рейсов из Баку в Новосибирск, Екатеринбург и Самару.

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