Стюардесса дала советы, которые облегчат путешествия на самолете

Стюардесса Сьерра, которая летает на самолете каждый день, перечислила несколько самых полезных советов, связанных с подобными путешествиями.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Первый и самый важный совет, связанный с полётами на самолёте, — это брать с собой на борт закуски. Связано это с тем, что при каких-либо задержках стюардессы будут предлагать вам еду и напитки только спустя время. Особенно важно помнить об этой рекомендации, если вы путешествуете недалеко, так как не на всех подобных рейсах дают еду.

Второе — это всегда ходить перед посадкой на рейс в туалет. Или хотя бы в самом самолёте подождите, пока не подниметесь в воздух. В противном случае вы будете просто мешать пассажирам и бортпроводникам.