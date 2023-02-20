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1 час назад

Стюардесса дала несколько советов, которые облегчат жизнь при путешествии на самолёте

Ferra.ru

Стюардесса Сьерра, которая летает на самолете каждый день, перечислила несколько самых полезных советов, связанных с подобными путешествиями.

Стюардесса дала советы, которые облегчат путешествия на самолете
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Первый и самый важный совет, связанный с полётами на самолёте, — это брать с собой на борт закуски. Связано это с тем, что при каких-либо задержках стюардессы будут предлагать вам еду и напитки только спустя время. Особенно важно помнить об этой рекомендации, если вы путешествуете недалеко, так как не на всех подобных рейсах дают еду.

Второе — это всегда ходить перед посадкой на рейс в туалет. Или хотя бы в самом самолёте подождите, пока не подниметесь в воздух. В противном случае вы будете просто мешать пассажирам и бортпроводникам.

Третье — лучше не снимать обувь на борту. И это самый противоречивый совет. Но вы можете видом голых ног (или ног в носках) мешать другим, особенно если положите ноги на подлокотники кресла.

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