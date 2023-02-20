«Мы сделаем это уже 23 февраля»: Китай сказал, к чему готовиться россиянам

Россиянам рассказали о важном шаге, на который решились китайские власти. Уже с 23 февраля Поднебесная сделает важный шаг, которого от нее ожидали в нашей стране в последние несколько лет. И ожидается, что постепенно ситуация вернется к допандемийному уровню, сообщает PRIMPRESS.

Фото: PRIMPRESS - Новости Приморья PRIMPRESS - Новости Приморья

По словам специалистов, процесс, который должен начаться 23 февраля, можно будет назвать историческим. Ведь Китай отправит в Россию первую организованную группу туристов впервые за несколько лет.

Поднебесная была закрыта для туризма с конца 2019 года, после того как началась пандемия коронавируса. Также страна не пускала свои тургруппы на другие территории, в том числе и в Россию. Однако в начале февраля границы Китая для иностранных граждан открылись, и теперь китайские туристы снова начнут путешествовать по России.

Ожидается, что первая тургруппа, которая прибудет в нашу страну 23 февраля, будет состоять преимущественно из пенсионеров. Жители Поднебесной пробудут в России до 2 марта, посетив все основные достопримечательности обеих столиц, а также проехав по городам Золотого кольца.