«Мы сделаем это уже 23 февраля»: Китай сказал, к чему готовиться россиянам

Россиянам рассказали о важном шаге, на который решились китайские власти. Уже с 23 февраля Поднебесная сделает важный шаг, которого от нее ожидали в нашей стране в последние несколько лет. И ожидается, что постепенно ситуация вернется к допандемийному уровню, сообщает PRIMPRESS.
По словам специалистов, процесс, который должен начаться 23 февраля, можно будет назвать историческим. Ведь Китай отправит в Россию первую организованную группу туристов впервые за несколько лет.
Поднебесная была закрыта для туризма с конца 2019 года, после того как началась пандемия коронавируса. Также страна не пускала свои тургруппы на другие территории, в том числе и в Россию. Однако в начале февраля границы Китая для иностранных граждан открылись, и теперь китайские туристы снова начнут путешествовать по России.
Ожидается, что первая тургруппа, которая прибудет в нашу страну 23 февраля, будет состоять преимущественно из пенсионеров. Жители Поднебесной пробудут в России до 2 марта, посетив все основные достопримечательности обеих столиц, а также проехав по городам Золотого кольца.
Вскоре туристов из Китая будут ждать и в Приморском крае. Тем более что не так давно мэр Владивостока Константин Шестаков обратился к нашим соседям, отметив, что в городе по ним очень соскучились и с нетерпением ждут возобновления туристического потока из Поднебесной. А туристические фирмы тем временем очень рассчитывают на прибытие китайских путешественников. Ведь это даст дополнительный стимул для развития этой отрасли и в целом всей экономике.