В Таиланде российских туристов оштрафовали за катание на гидроциклах

Тайская полиция оштрафовала российских туристов в Краби за катание на гидроциклах. Использование водных мотоциклов здесь запрещено в соответствии с природоохранными мерами провинции.

Фото: Tourdom.ru Tourdom.ru

Местные жители заметили иностранцев, катающихся на аквабайках возле острова Хонг, и сообщили об этом органам правопорядка. Полицейские прибыли в порт, где россияне не стали отрицать заявления очевидцев, однако пояснили, что о правилах пребывания в Краби не знали. Более того, они специально привезли аквабайки на авто из Паттайи, чтобы покататься.

Тем не менее после соответствующей проверки в портовом отделении провинции двум туристам за нарушение Закона о контроле за окружающей средой выписали штрафы. Суммы небольшие, порядка 10 тыс. бат каждому.

Стоит отметить, что в разных регионах Таиланда действуют свои правила катания на водных мотоциклах. Например, в той же Паттайе на этот вид спорта нет ограничений, а на Пхукете он разрешен лишь в некоторых зонах.