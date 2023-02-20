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1 час назад

В Таиланде российских туристов оштрафовали за катание на гидроциклах

TourDom

Тайская полиция оштрафовала российских туристов в Краби за катание на гидроциклах. Использование водных мотоциклов здесь запрещено в соответствии с природоохранными мерами провинции.

В Таиланде российских туристов оштрафовали за катание на гидроциклах
Фото: Tourdom.ruTourdom.ru

Местные жители заметили иностранцев, катающихся на аквабайках возле острова Хонг, и сообщили об этом органам правопорядка. Полицейские прибыли в порт, где россияне не стали отрицать заявления очевидцев, однако пояснили, что о правилах пребывания в Краби не знали. Более того, они специально привезли аквабайки на авто из Паттайи, чтобы покататься.

Тем не менее после соответствующей проверки в портовом отделении провинции двум туристам за нарушение Закона о контроле за окружающей средой выписали штрафы. Суммы небольшие, порядка 10 тыс. бат каждому.

Стоит отметить, что в разных регионах Таиланда действуют свои правила катания на водных мотоциклах. Например, в той же Паттайе на этот вид спорта нет ограничений, а на Пхукете он разрешен лишь в некоторых зонах.

Ранее аналогичный инцидент произошел в районе пляжа Сурин. Тогда полиция организовала проверку компаний, сдающих гидроциклы в аренду, и арестовала пять аквабайков и катер для парасейлинга. Местные власти рекомендуют заранее изучить подобные запреты и обращаться только в лицензированные конторы по прокату водного транспорта.

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