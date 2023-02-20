Тверская область стала лучшим регионом РФ для автотуризма

Тверская область стала победителем в номинации "Территория автотуризма". Церемония вручения Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards прошла в Петербурге. В ней участвовали 19 регионов с 42 проектами.

Фото: Runews24.ru Runews24.ru

Делегация Верхневолжья представила на суд профессионального жюри два проекта в номинациях "Территория автотуризма" и "Территория музейного туризма".

Также серебряным призёром стал проект Верхневолжья в номинации "Территория музейного туризма".