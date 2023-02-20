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2 часа назад

Тверская область стала лучшим регионом РФ для автотуризма

runews24.ru

Тверская область стала победителем в номинации "Территория автотуризма". Церемония вручения Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards прошла в Петербурге. В ней участвовали 19 регионов с 42 проектами.

Тверская область стала лучшим регионом РФ для автотуризма
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Делегация Верхневолжья представила на суд профессионального жюри два проекта в номинациях "Территория автотуризма" и "Территория музейного туризма".

Также серебряным призёром стал проект Верхневолжья в номинации "Территория музейного туризма".

По информации пресс-службы администрации Тверской области, регион в 2022 году посетили 2,6 млн туристов, а за прошедшие четыре года турпоток в Верхневолжье составил 9,5 млн человек.

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