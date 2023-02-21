Туркомпаниям и отелям придется избавиться от иностранных слов

Новый закон о защите русского языка от чрезмерных иностранных заимствований, принятый Госдумой РФ, вызвал вопросы – какими последствиями он грозит туристическим компаниям и отелям? Редакция предложила ответить на него юристам.

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С одной стороны, опасения оправданы. В названиях туроператоров, отелей, а также в описаниях услуг и продуктов зачастую присутствуют заимствованные слова, для которых в русском языке есть аналоги. При этом в тексте закона есть строчка о том, что в информации для потребителей не должна применяться запрещенная иностранная лексика.

С другой стороны, эксперты, опрошенные редакцией, считают, что прямо сейчас участникам рынка волноваться не о чем. Они приводят аргументы: какие именно слова окажутся под запретом – неясно. В законе они не обозначены и будут определены позднее.

По словам юриста сети турагентств «Розовый слон» Марии Чапиковской, в первую очередь должны быть составлены нормативные словари с иностранными словами, которые имеют общеупотребительные аналоги в русском языке. Специальной правительственной комиссии предстоит решить, достаточно ли прочно слова укоренились. И это масштабная работа.

«Формально принятые изменения в законодательстве должны отразиться не только на туризме, но и на всех других сферах коммерческой деятельности. Но делать более подробные прогнозы пока рано», – делает вывод Чапиковская.

Ее коллега, тревел-юрист Денис Поляков приводит еще один аргумент:

«Сама норма о недопустимости употребления иностранных заимствований вступит в силу с отсрочкой в 2 года. Законопроект не предусматривает штрафов, да и надзирать никто не поставлен».