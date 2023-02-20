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35 минут назад

Названы российские города, билеты в которые подешевели больше всего к началу весны

Диана Товсепова

О том, билеты по каким направлениям подешевели значительнее всего в марте, стало известно, из исследования онлайн-сервиса путешествий OneTwoTrip, о котором пишет «Лента.ру».

Названы города РФ, билеты в которые подешевели больше всего
Фото: Pxhere.comPxhere.com

Оказалось в марте больше всего упала стоимость билетов в

Иркутск, Сочи и Псков. Авиапутешествие по этим направлением по сравнению с зимним периодом упала на 52,4%, 45,9%, и 44,2% соответственно.

Так, билеты в Иркутск в марте будут стоить в среднем 6,8 тысячи рублей, в южную столицу России, город Сочи — 3,7 тысячи рублей. а в Псков — 1,5 тысячи рублей.

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Ранее мы писали о стоимости самого дорогого авиабилета с вылетом из России в 2022 году.

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