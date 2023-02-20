«Аэрофлот» убрал из продажи билеты в Тунис

«Аэрофлот» снял рейсы в Тунис из Москвы, стоявшие в расписании с 30 мая. Официальной информации об отмене полетной программы пока не было, но на сайте авиакомпании исчезли билеты, появившиеся в продаже.

Фото: TourDom TourDom

Перевозчик планировал летать в Энфиду (Хаммамет) регулярными рейсами 3 раза в неделю на аэробусах А330. Об этом 6 февраля сообщала пресс-служба авиакомпании.

Участники туристического рынка предположили, что рейсы пришлось снять из-за длительного перелета и высокой конкуренции с другими направлениями. Предполагалось, что пассажиры «Аэрофлота» проведут в воздухе на пути из Москвы в Энфиду 9 часов, а в обратном направлении – 8. Столько же времени занимает перелет в Таиланд, если выбрать рейс нацперевозчика в Бангкок.

«Да и билеты продавались по цене мест на рейсах в Таиланд», – добавляют турагенты. Кресло на первом рейсе из Шереметьево в Энфиду можно было забронировать за 34 тыс. руб. в одну сторону. Перелет по маршруту туда и обратно предлагался за 49 тыс. руб.

Участники телеграм-канала «Крыша ТурДома» отмечают, что туристы ждут увеличения частоты рейсов в Таиланд, Турцию и Египет: «В идеале в Анталью самолёты должны вылетать с периодичностью поездов в московском метро в час пик».