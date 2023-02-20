Назван самый популярный горнолыжный курорт для россиян с «единым» билетом

АНО «Единая транспортная дирекция» в январе 2023 года увеличила перевозку пассажиров из регионов Российской Федерации на горнолыжные курорты Северного Кавказа и в Шерегеш до более чем 2 тыс. человек. Это втрое превышает показатель января 2022 года, сообщает Минтранс РФ.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Согласно сообщению, наибольшей популярностью у россиян пользовались курорты Приэльбрусья: пассажиропоток на данном направлении вырос в 2,4 раза. С «единым» билетом сюда можно комфортно добраться от железнодорожной станции или из аэропорта Минеральных Вод.

Кроме того, россияне в январе 2023 года предпочитали такие направления, как Архыз (рост в 4,6 раз) и Домбай (рост в 3,5 раза) на Северном Кавказе, куда также можно попасть на самолете или поезде из Минеральных Вод.

Замыкают список популярных направлений перевозки по «единому» билету от аэропорта и железнодорожного вокзала Новокузнецка на горнолыжный курорт Шерегеш (в январе пассажиропоток вырос в 1,4 раза). До 2021 года такие перевозки в Шерегеш не осуществлялись, а туристы, следующие на горнолыжные курорты, пользовались услугами случайного транспорта или заказывали трансфер.

Как подчеркивают в Минтрансе, безопасность поездки с помощью «единого» билета обеспечивается проверенными и лицензированными перевозчиками.