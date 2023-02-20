Россияне будут летать из Москвы на курортный остров в Венесуэле

Авиакомпания Conviasa начала полеты из московского аэропорта Внуково в курортный город Порламар в Венесуэле. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Внуково.

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Согласно сообщению, Порламар находится на юго-востоке острова Маргарита – жемчужины туризма Венесуэлы – и представляет собой современный центр с развитой инфраструктурой: множеством отелей, магазинов, ресторанов и кафе.

По информации пресс-службы, на первоначальном этапе авиакомпания будет выполнять прямые регулярные рейсы каждые две недели, по субботам, с вылетом из Внуково в 23:30 и прибытием в Порламар в 06:15 по местному времени. В дальнейшем частота полетов будет увеличена. На данном направлении планируется использовать дальнемагистральные воздушные суда Airbus А-340-600.

Авиакомпания Conviasa является национальным перевозчиком Венесуэлы, выполняющим как внутренние, так и международные рейсы из страны. Ее флот состоит из воздушных судов типов Airbus А-340, Boeing-737-200, а также региональных самолетов ATR 42 и 72 и Embraer 190 и 195. Компания имеет свое представительство во Внуково.

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