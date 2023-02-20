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1 час назад

Россияне будут летать из Москвы на курортный остров в Венесуэле

РИА "ФедералПресс"

Авиакомпания Conviasa начала полеты из московского аэропорта Внуково в курортный город Порламар в Венесуэле. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Внуково.

Россияне будут летать из Москвы на курортный остров в Венесуэле
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Согласно сообщению, Порламар находится на юго-востоке острова Маргарита – жемчужины туризма Венесуэлы – и представляет собой современный центр с развитой инфраструктурой: множеством отелей, магазинов, ресторанов и кафе.

По информации пресс-службы, на первоначальном этапе авиакомпания будет выполнять прямые регулярные рейсы каждые две недели, по субботам, с вылетом из Внуково в 23:30 и прибытием в Порламар в 06:15 по местному времени. В дальнейшем частота полетов будет увеличена. На данном направлении планируется использовать дальнемагистральные воздушные суда Airbus А-340-600.

Авиакомпания Conviasa является национальным перевозчиком Венесуэлы, выполняющим как внутренние, так и международные рейсы из страны. Ее флот состоит из воздушных судов типов Airbus А-340, Boeing-737-200, а также региональных самолетов ATR 42 и 72 и Embraer 190 и 195. Компания имеет свое представительство во Внуково.

Справка «ФедералПресс»:

Международный аэропорт Внуково – один из крупнейших авиатранспортных комплексов России, который ежегодно обслуживает около 200 тыс. рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Маршрутная сеть аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего и дальнего зарубежья. Аэровокзальный комплекс Внуково общей площадью около 300 тыс. кв. м способен обеспечить пропускную способность до 35 млн пассажиров в год.

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