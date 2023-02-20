Индия ужесточила въезд для туристов

Неожиданное ужесточение въездных правил отметили россияне, имеющие действующие визы Индии, сообщает портал о туризме и отдыхе TourDom.

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Власти Индии отменили возможность продлить нахождение в стране благодаря «визарану» и сократили общий срок пребывания туристов до 90 дней (в течение 12 месяцев). Соответствующая отметка в электронной визе появилась у тех, кто уже имеет документ.

Изменения правил вступили в силу 14 февраля. И хотя на портале, где оформляются визы, обновленной информации нет, путешественники получают уведомления о нововведениях.

Визовый центр Индии в Москве подтвердил изменения. Также специалисты подчеркнули, что они коснулись только тех, кто оформлял электронные туристические визы.