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3 часа назад

Индия ужесточила въезд для туристов

Мира Маркина

Неожиданное ужесточение въездных правил отметили россияне, имеющие действующие визы Индии, сообщает портал о туризме и отдыхе TourDom.

Индия ужесточила въезд для туристов
Фото: UnsplashUnsplash

Власти Индии отменили возможность продлить нахождение в стране благодаря «визарану» и сократили общий срок пребывания туристов до 90 дней (в течение 12 месяцев). Соответствующая отметка в электронной визе появилась у тех, кто уже имеет документ.

Изменения правил вступили в силу 14 февраля. И хотя на портале, где оформляются визы, обновленной информации нет, путешественники получают уведомления о нововведениях.

Как россиянам попасть в Индию

Визовый центр Индии в Москве подтвердил изменения. Также специалисты подчеркнули, что они коснулись только тех, кто оформлял электронные туристические визы.

Ранее мы писали, что удивляет туристов в домах жителей Бали.

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