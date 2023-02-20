Авиакомпания Utair ужесточила правила для тюменских пассажиров

«На прошлой неделе я летал из Тюмени в Ханты-Мансийск. Взял билет по тарифу „Минимум“. Пока стоял в очереди на регистрацию, очень удивился: пассажиров через одного отправляли сначала к калибратору ручной клади, а затем — в кассы. Оказалось, что многие не уложились в оплаченные параметры ручной клади. За перевес и негабарит теперь заставляют платить. То есть, либо покупать „увеличенную“ ручную кладь, либо багаж. Раньше как-то шли навстречу в плане таких вопросов», — рассказал URA.RU один из пассажиров.