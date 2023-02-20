Перевозчик открыл продажу билетов на майские в Крым

Перевозчик «Гранд сервис экспресс», которому принадлежит поезд «Таврия» (Омск-Симферополь) на днях открыл продажу билетов на майские праздники. Уехать в Крым из Омска можно будет 3 или 7 мая.

Фото: Новый Омск Новый Омск

Свободных мест в плацкарте пока достаточно, так как заранее куплены в основном покупают места в купейных вагонах. Самый дешевый билет (верхняя боковая полка у туалета) стоит 7,7 тыс. рублей. Все остальные места в плацкарте продают по 9,6 тыс вне зависимости от его расположения.

Путешествие в купе из Омска до Симферополя обойдется в 12,6 тыс. (за верхнюю полку) - 17 тыс. за нижнюю. Обратно можно добраться в купе по более низким ценам: билеты стоят от 10,1 тыс. рублей (за верхнюю полку).