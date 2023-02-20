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8 минут назад

Перевозчик открыл продажу билетов на майские в Крым: во сколько обойдется поездка из Омска

Новый Омск

Перевозчик «Гранд сервис экспресс», которому принадлежит поезд «Таврия» (Омск-Симферополь) на днях открыл продажу билетов на майские праздники. Уехать в Крым из Омска можно будет 3 или 7 мая.

Перевозчик открыл продажу билетов на майские в Крым
Фото: Новый ОмскНовый Омск

Свободных мест в плацкарте пока достаточно, так как заранее куплены в основном покупают места в купейных вагонах. Самый дешевый билет (верхняя боковая полка у туалета) стоит 7,7 тыс. рублей. Все остальные места в плацкарте продают по 9,6 тыс вне зависимости от его расположения.

Путешествие в купе из Омска до Симферополя обойдется в 12,6 тыс. (за верхнюю полку) - 17 тыс. за нижнюю. Обратно можно добраться в купе по более низким ценам: билеты стоят от 10,1 тыс. рублей (за верхнюю полку).

Напомним, что путь от Омска до Симферополя на поезде «Таврия» занимает чуть больше трех дней. Самолеты, летавшие в этом направлении до начала СВО, отменены уже год. В прошлом году омичи уже в конце мая раскупили почти все билеты в Крым на первую половину лета.

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