Нижний Новгород вошел в топ-10 направлений для поездок в феврале-марте

Нижний Новгород вошел в топ-10 популярных направлений для коротких поездок в феврале и марте. Об этом свидетельствуют результаты исследования российского сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru.

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По информации портала, средняя стоимость ночи в Нижнем Новгороде и области при продолжительности поездки 2 — 4 дня составляет 3 959 рублей. В рейтинге столица Приволжья занимает седьмое место. Возглавляют топ-10 Санкт-Петербург, Сочи и Москва, далее следуют Казань, Калининград и Красная Поляна. Замыкают десятку Архыз, Кисловодск и Краснодар.