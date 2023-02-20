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2 часа назад

Турист из Красноярска смог пересечь границы 10 стран с российским паспортом

runews24.ru

Турист из Красноярска объяснил, как он смог побывать в десяти европейских странах с российским паспортом. Мужчина решил отправиться к своим друзьям, которые живут в Европе. При этом у него был заграничный паспорт с шенгенской мультивизой С, которая была выдана Францией.

Турист смог пересечь границы 10 стран с российским паспортом
Фото: runews24.rurunews24.ru

Турист добирался к друзьям через Бишкек, Стамбул, Белград, Хельсинки, Париж, Ригу, Таллин, Варшаву и Вильнюс. Помимо этого, мужчина посоветовал обязательно посетить ту страну, которая выдала визу.

Путешественник отметил, что во время прохождения пограничного контроля у него не возникло каких-либо сложностей и проблем. Во время прибытия в Варшаву россиянин решил приобрести обратный билет, однако ему даже не пришлось его предъявлять.

Также, по словам туриста, путешествия по странам Европы по-прежнему доступны для туристов. Поэтому мужчина рекомендовал не откладывать поездки туда.

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