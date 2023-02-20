Блогерша раскрыла причины любви итальянцев к русским туристам

Российская тревел-блогерша, часто путешествующая по Италии, раскрыла причины, по которым русские туристы считаются у итальянцев «любимчиками». Об этом со слов своего знакомого из Милана она рассказала в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В первую очередь итальянец выделил, что россияне искреннее восхищаются культурой и архитектурой Италии, что очень льстит европейцам. Кроме того, туристы из России, как и жители Апеннинского полуострова, очень любят вкусно поесть — в ресторанах они заказывают сразу несколько блюд, что радует владельцев заведений.

Еще одним пунктом стала щедрость россиян — в Италии туристы не скупятся на чаевые и покупки. Автор блога заметила, что путешественники нередко «затариваются» едой, вином, сувенирами и прочими вещами, при этом выбирая то, что им действительно нравится, несмотря на цены. Другим неожиданным преимуществом русских стало незнание английского языка.

«Это безумно радует итальянцев, ведь они и сами его [английский] недолюбливают и зачастую даже игнорируют. По словам Маурцио, туристы из России охотней всего заучивают слова и фразы на итальянском и с удовольствием произносят "grazie" (спасибо — прим. «Ленты.ру») вместо "thanks", что впечатляет жителей Италии», — объяснила путешественница.

Последнее, что восхищает итальянцев — схожесть с русскими в темпераменте. Так, в Италии, как и в России, принято сопровождать свою речь яркими жестами.