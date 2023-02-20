Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых турпоездках

Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, которое было приостановлено из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в Министерстве иностранных дел России и Минэкономразвития.

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Речь идет о документе, который был заключен между странами в феврале 2000 года. Соглашение дает возможность организованным туристам в группе от 5 до 50 человек посещать соседнюю страну по спискам и без получения визы, а также находиться на ее территории до 15 дней.