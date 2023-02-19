Россиян завлекают на отдых в Турцию широким ассортиментом алкоголя

«Во-первых, это туристы люкс-сегмента, которые ожидают услуг определенного уровня и у кого есть четкие предпочтения. Во-вторых, даже для среднего сегмента сейчас это приятный бонус», — заявила представитель одного из туроператоров, пишет TourDom.ru.