Россиян завлекают на отдых в Турцию широким ассортиментом алкоголя

Турецкие отели массово готовятся к летнему сезону. Некоторые из них решили привлечь клиентов довольно необычным способом.Они публикуют в соцсетях списки алкоголя зарубежного производства, который российские путешественники смогут приобрести во время отпуска. В барных картах представлены 20 наименований ликеров, 15 сортов виски, 14 видов водки и десятки коктейлей.
«Во-первых, это туристы люкс-сегмента, которые ожидают услуг определенного уровня и у кого есть четкие предпочтения. Во-вторых, даже для среднего сегмента сейчас это приятный бонус», — заявила представитель одного из туроператоров, пишет TourDom.ru.
По словам представителей турбизнеса, для многих отдыхающих действительно важно наличие в отеле их любимых алкогольных напитков. Некоторые туристы переживают, что в гостинице будут предлагать бюджетные, но некачественные альтернативы.