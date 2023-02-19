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2 часа назад

"Победа" начнет летать в Анталью из семи регионов России

Российская Газета

Лоукостер "Победа" объявил о запуске с 1 июня регулярных рейсов в Анталью (Турция) из семи российских регионов. Полеты из Челябинска, Екатеринбурга, Волгограда и Владикавказа будут выполняться два раза в неделю.

"Победа" начнет летать в Анталью из семи регионов России
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Из Перми и Махачкалы "Победа" будет летать три раза в неделю, из Казани - четыре раза в неделю. Сейчас вылеты лоукостера в Анталью есть только из Москвы. Из столицы полеты будут также запущены в Даламан и Бодрум.

С начала 2014 года "Победа" перевезла 65 млн человек, из которых 6 млн человек - это почти 10% - это люди, которые в первый раз летели самолетом, сообщил глава минтранса Виталий Савельев на встрече президента Владимира Путина с представителями авиаотрасли.

В последнее время регионы получили прямое авиасообщение с несколькими странами. 17 февраля "Аэрофлот" начал выполнять прямые рейсы между Санкт-Петербургом и Баку. Рейсы в столицу Азербайджана выполняются два раза в неделю - по вторникам и пятницам на самолетах Boeing 737-800. А 18 февраля в аэропорту Сочи встретили первый рейс новой авиакомпании Panorama Airways из Ташкента. Рейсы в столицу Узбекистана запланированы раз в неделю по пятницам на самолетах А320. Из Нижнего Новгорода возобновлены полеты в Шарм-эш-Шейх, рейсы выполняет авиакомпания Al Masria Universal Airlines на воздушных судах Airbus A321.

В последнее время регионы получили прямое авиасообщение с рядом стран, в том числе с популярными у граждан курортами

В Россию летают 53 авиакомпании из 27 стран, из России - 14 авиакомпаний в 22 государства, сообщил Савельев. Он отметил, что с октября авиаотрасль работает на отечественном софте, который будет дорабатываться в процессе.

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