Москвичи раскрыли свое отношение к зимним отпускам

Свое отношение к зимним отпускам москвичи раскрыли в опросе банка «Открытие» и страховой компании «Росгосстрах», результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Стало известно, что почти 40 процентов хотят отдохнуть в январе и феврале.

Фото: Мослента Мослента

«Около 31 процента респондентов готовы брать отпуск в январе и феврале (20 процентов скорее, 11 процентов определенно). Больше всего желающих в Москве и Московской области, а также на Урале (по 39 процентов), меньше всего на Северном Кавказе (22 процента), а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (23 процента)», — сказано в исследовании.

При этом 43 процента респондентов категорически не хотят брать зимний отпуск из-за новогодних каникул. 26 процентов признались, что возьмут передышку на работе, только если попросит работодатель.

19 процентов граждан рассказали, что им нравится отдыхать и летом и зимой, и лишь три процента опрошенных заявили, что предпочитают исключительно зимний отпуск. Остальные 78 процентов граждан делают выбор в пользу летних отпусков.