Россияне этой зимой больше всего времени провели на отдыхе в Магадане

Этой зимой российские путешественники предпочли дольше всего задерживаься на отдыхе в Магадане из всех российских направлений, а вот из зарубежных - во Вьетнаме и на Бали, пишет "РИА Новости" со ссылкой на данные сервиса OneTwoTrip. В расчет брались авиазаказы с вылетом в период с 1 декабря по 28 февраля и бронирования отелей на эти же дни.