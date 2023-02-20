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1 час назад

Россияне этой зимой больше всего времени провели на отдыхе в Магадане

runews24.ru

Такие данные приводит популярный сервис бронирования.

Россияне этой зимой больше всего времени провели на отдыхе в Магадане
Фото: runews24.rurunews24.ru

Этой зимой российские путешественники предпочли дольше всего задерживаься на отдыхе в Магадане из всех российских направлений, а вот из зарубежных - во Вьетнаме и на Бали, пишет "РИА Новости" со ссылкой на данные сервиса OneTwoTrip.  В расчет брались авиазаказы с вылетом в период с 1 декабря по 28 февраля и бронирования отелей на эти же дни.

Так, с с Магадане туристы проводили в среднем 9,6 дня, потом в Новом Уренгое - 9,5 дня, а затем в Нальчике - 9,2 дня.

Что же касается зарубежья, то больше всего времени россияне провели во Вьетнаме - 35,5 дня, Хошимине - 27,2 дня и Бали - 23,6 дня.

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