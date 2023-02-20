Россияне этой зимой больше всего времени провели на отдыхе в Магадане

Такие данные приводит популярный сервис бронирования.
Этой зимой российские путешественники предпочли дольше всего задерживаься на отдыхе в Магадане из всех российских направлений, а вот из зарубежных - во Вьетнаме и на Бали, пишет "РИА Новости" со ссылкой на данные сервиса OneTwoTrip. В расчет брались авиазаказы с вылетом в период с 1 декабря по 28 февраля и бронирования отелей на эти же дни.
Так, с с Магадане туристы проводили в среднем 9,6 дня, потом в Новом Уренгое - 9,5 дня, а затем в Нальчике - 9,2 дня.
Что же касается зарубежья, то больше всего времени россияне провели во Вьетнаме - 35,5 дня, Хошимине - 27,2 дня и Бали - 23,6 дня.