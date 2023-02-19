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3 часа назад

Пассажир выбежал на взлетно-посадочную полосу и разделся

Мира Маркина

Пьяный пассажир устроил перепалку на борту самолета, выбежал на взлетно-посадочную полосу и разделся. Об этом сообщает издание MSK1.

Пассажир разделся на взлетно-посадочной полосе в Домодедово
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Инцидент произошел в аэропорту Домодедово. Мужчина по имени Алексей должен был лететь из Москвы в Казань рейсом авиакомпании S7. В самолете он начал громко разговаривать и материться. Когда стюардесса сделала пассажиру замечание, он выбежал на улицу и начал раздеваться.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, мужчина "нарушил правила поведения на борту". Известно также, что пассажир был в состоянии алкогольного опьянения.

В результате мужчину задержала полиция. На него составили административный протокол за мелкое хулиганство.

Летевшая в Москву пассажирка попыталась ворваться в кабину пилотов

Ранее стало известно, сколько россияне потратили на отпуск зимой.

Новости путешествий,Аэропорт Домодедово,АК S7,
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